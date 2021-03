Ramen raadslid Texel voor derde keer vernield

Voor de derde keer in een half jaar tijd zijn in Den Burg op Texel ramen vernield van de woning van het gemeenteraadslid Ben Zegeren (CDA).

Begin oktober werden de ruiten tot twee keer toe bekogeld met stenen, in de nacht van zaterdag op zondag werd een stuk zwaar vuurwerk op een raam geplakt en tot ontploffing gebracht.

"Het was een vlinder, een variant van een cobra", zegt Zegeren tegen NH Nieuws. "Met ducttape op het raam geplakt."

Motief onbekend

De explosie sloeg een flink gat in het glas van het raam, en liet glasscherven achter in de voortuin. Niemand raakte gewond.

De dader is vastgelegd op een beveiligingscamera. Het lijkt om een jong iemand te gaan. Zegeren heeft geen idee wat het motief kan zijn. "We weten het in de verste verte niet. We hebben geen notie van het waarom."