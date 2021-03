Na 'nacht van terreur' opnieuw doden bij protest in Myanmar

In Myanmar hebben ordetroepen opnieuw met scherp geschoten op demonstranten. In de noordelijke stad Myitkyna zijn daarbij volgens ooggetuigen minstens twee mensen om het leven gekomen en drie betogers zwaargewond geraakt. Scherpschutters zouden vanaf gebouwen op de betogers hebben geschoten.

Het volgt op een weekeind vol geweld in Myanmar, waarbij volgens de VN 38 doden vielen.

In de grote steden Yangon en Mandalay en in andere steden gingen vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op. Ze protesteren tegen de militaire staatsgreep van vijf weken geleden en eisen de vrijlating van politiek leider Aung San Suu Kyi.

In Yangon zijn veel winkels, fabrieken en banken dicht als gevolg van een algemene staking. Negen vakbonden hebben "het gehele volk van Myanmar" opgeroepen het werk neer te leggen om de democratisch gekozen regering weer aan de macht te helpen.

Razzia's

Intussen zijn de militairen bezig hun greep op het land te versterken. Het Engelstalige persbureau Myanmar Now spreekt van "een nacht van terreur" in Yangon. Militairen liepen er gisteravond en vannacht schietend door de straten en vielen huizen binnen, waar ze tientallen leden van de partij van Aung San Suu Kyi oppakten.

Een nacht eerder was haar partijgenoot Khin Maung Latt in Yangon met veel geweld uit zijn huis gehaald. Zijn familieleden kregen gisteren te horen dat hij was overleden en dat ze zijn lichaam konden ophalen in een militair ziekenhuis. De 58-jarige man zou tijdens een hardhandige ondervraging zijn bezweken.

Leger bezet openbare gebouwen

Sinds gisteren bezetten ordetroepen ook openbare gebouwen. Uit het hele land komen berichten dat militairen ziekenhuizen, tempels, stationsgebouwen en universiteiten zijn binnengevallen.

In Mandalay braken gevechten uit toen militaire voertuigen het terrein van een universiteit opreden. Verschillende betogers raakten gewond toen de militairen het verzet neersloegen met traangas en rubberkogels.