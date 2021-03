Met Zwitserse precisie werkt Meuwly aan succes Nederlandse estafettes en 400 meter

Léon Haan, die al jarenlang voor de NOS de atletiekevenementen verslaat, vindt het overduidelijk dat Meuwly iets bijzonders heeft. "Het bijzondere is dat zijn atleten op het juiste moment presteren: in zijn geval als het erop aankomt bij kampioenschappen", zegt Haan. "Voor succes heb je talent en faciliteiten nodig. Daarnaast kunnen de coaches het verschil maken. Daar is hij een voorbeeld van."

"Er is geen geheim", antwoordde de 46-jarige Zwitserse topcoach zondagavond op de vraag waar het Nederlandse succes vandaan komt. Meuwly werd eind december 2018 door de Atletiekunie vastgelegd om de talentvolle groep atleten op de estafettenummers en de 400 meter naar een hoger niveau te tellen. Hij had al bewezen atleten naar de top te kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld de Zwitserse topper Lea Sprunger.

Meuwly keek trots naar het succes. Verrast was hij niet. "Ik zag die dynamiek vorig jaar in de zomer al. Daarna hebben veel atleten het in het indoorseizoen heel goed gedaan. Het team was goed voorbereid. Je weet echter nooit hoe het dan gaat, maar de meeste atleten hebben het in Torun goed gedaan. Dit geeft vertrouwen naar de zomer", stelde hij zondagavond vast.

Binnen twee jaar heeft Meuwly de groep talentvolle atleten in Nederland naar zijn hand gezet. De Zwitser werkte hard aan de groepsdynamiek . Dat was zondagavond in een nagenoeg lege sporthal in Torun terug te zien. Het plezier spatte er bij de Oranje-atleten al voor de finales van de 4x400 meter vanaf. De prestaties daarna waren nog mooier. Twee keer goud, na het goud van Bol individueel en het zilver en brons voor Tony van Diepen en Liemarvin Bonevacia op hun races.

"Het is geweldig om estafetteploegen te hebben die competitief zijn. Het zijn de enige teamevenementen binnen de atletiek. Het geeft de atleten individueel ook een kick. Ze liepen de finales ook echt als een team, met het hart. Dat is geweldig", analyseerde Meuwly de prestaties.

De Europese indoorkampioenschappen in Torun waren voor Nederland de meest succesvolle in de historie: vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons. Oranje voerde, nadat alle titels waren verdeeld en het evenement was afgesloten, zelfs het medailleklassement aan.

"Wij nemen de estafettes zeer serieus. De mannenploeg op de 4x400 moet zich nog plaatsen voor Tokio en dat willen we ook doen met het gemengde team op de 4x400 meter, zodat we alle opties open kunnen houden voor de Spelen. Er is dus nog veel werk te doen", aldus de Zwitser, die inmiddels ook hard werkt aan de ploegen op de 4x100 meter.

Volgens Meuwly is het succes in Polen pas de eerste stap. "Nu gaan we naar mondiaal niveau", keek hij al richting de Olympische Spelen in Tokio komende zomer.

Het voordeel bij zijn komst was dat Nederland weinig historie had op de 400 meter. "Je moet dan ergens beginnen. En als je dan een of twee atleten hebt die zich heel goed ontwikkelen, is er perspectief. Ook voor de andere atleten. Dat werkt fijn."

Het succes in Torun belooft veel voor de zomer. Wat is er precies mogelijk voor Nederland in Tokio, is de vraag aan de trainer. "Ik denk dat we met de vrouwenploeg op de 4x400 meter afgelopen zomer al bewezen hebben dat we tot de topacht van de wereld behoren."

"De mannen hebben enorme progressie geboekt. We moeten blijven werken aan snelle, fitte atleten. Bij de 4x400 meter bij de mannen hebben we ook nog twee jongens die in de winter geblesseerd waren. Zij kunnen ook iets extra's aan deze ploeg toevoegen. Het is nog een lange weg naar Tokio, maar ik ben ervan overtuigd dat de medailles bij de EK indoor andere atleten, die thuis waren, ook weer motiveren. We hebben laten zien dat het mogelijk is om succes te hebben."

Fenomeen Bol

Daar was met name ook Femke Bol voor een groot deel verantwoordelijk voor in Torun. Een groot talent, dat straks in Tokio bewust voor de 400 meter horden kiest. Daar is, ook bij Meuwly, geen enkele twijfel over.

"Ze loopt op de Spelen de 400 meter horden. Wat zij de afgelopen achttien maanden heeft laten zien, is ongelofelijk. Laten we hopen dat ze fit blijft. We gaan nu werken aan de horden. Ze heeft deze winter een hele grote stap gezet naar een olympische finale. En dan zullen we zien."