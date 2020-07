IS-bruid mag naar Groot-Brittannië om besluit over nationaliteit aan te vechten

Shamima Begum, een Britse vrouw die zich op haar vijftiende aansloot bij terreurgroep IS in Syrië, mag tijdelijk terugkomen naar Groot-Brittannië, meldt de Britse omroep BBC. In 2019 werd haar Britse nationaliteit ingetrokken, nu mag ze naar Londen komen om die beslissing aan te vechten. Het is onduidelijk hoe en wanneer de vrouw naar Groot-Brittannië afreist.

De inmiddels 20-jarige Begum vertrok in 2015 naar Syrië met twee schoolvriendinnen. Daar trouwde ze in een IS-kamp met de Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk.

Paspoort afgenomen

Britse journalisten vonden Begum in 2019 in een Syrisch vluchtelingenkamp, toen ze hoogzwanger was. Ze had net Baghouz verlaten, het laatste IS-bolwerk. Ze zei toen dat ze terug naar Groot-Brittannië wilde om te bevallen. Dat ging niet: de Britse regering had haar paspoort afgenomen, omdat ze ook aanspraak zou kunnen maken op de Bengaalse nationaliteit.

Nu kan Begum die beslissing aanvechten. Volgens het Britse hof van beroep heeft de vrouw geen eerlijke behandeling gehad, omdat ze haar zaak niet kon verdedigen vanuit het Syrische kamp.

De Britse overheid moet nu uitzoeken hoe Begum, die momenteel in een opvangkamp in Noord-Syrië verblijft, naar Londen kan komen. Eerder zei de overheid de vrouw niet te willen assisteren bij de reis.