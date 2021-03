Innovatieve krachtpatser DeChambeau verbaast golfwereld met monsterdrives

Bryson DeChambeau legde mede dankzij zijn ongekend verre drives beslag op de trofee in de Arnold Palmer Invitational. - EPA

De meeste golfkenners hielden het voor onmogelijk. Ook Bryson DeChambeau zelf was niet zeker van zijn zaak. Maar hij dacht dat het kon, om de bal in een keer over het water te slaan en bijna 340 meter verder op de green te laten landen. In de derde ronde van de Arnold Palmer Invitational op de baan van Bay Hill in Orlando waagde hij het erop. Historie lag voor het grijpen. Een plons in het water en zijn kansen op de eindzege zouden vrijwel zijn verkeken. Het was alles of niets. Het werd alles.

Sinds de historisch verre 'monsterdrive' van DeChambeau is de golfwereld in rep en roer. Zondag, in de vierde ronde, deed hij het opnieuw. En het bezorgde hem de eindzege. Putts geven doorslag Zo zou het verhaal moeten zijn. In werkelijkheid leverden de monsterslagen de 27-jarige golfer uit Californië twee birdies op de zesde hole op. Dat was hetzelfde resultaat als concurrent Lee Westwood, die wél de orthodoxe route langs het water volgde. De Engelsman Westwood ging met een slag voorsprong op DeChambeau de slotronde in. Daarop ontstond een gevecht om de vingers bij af te likken. DeChambeau imponeerde met zijn driver, maar die winst werd door Westwood met secuur spel gepareerd. De tweestrijd werd dan ook beslist in het korte spel op de green. Achteraf noemde DeChambeau een putt van ruim 12 meter op de elfde hole "de slag van de dag voor mij".

Lee Westwood (op de rug gezien) feliciteert Bryson DeChambeau met de zege in Orlando. - EPA

In de laatste vijftien holes was het verschil tussen beide golfers nooit meer dan een slag, maar uiteindelijk trok de Amerikaan aan het langste eind. Hij sloot af met een ronde van 71 en bleef Westwood daarmee een slag voor (-11 om -10).

Innovatieve krachtpatser DeChambeau bestormde in 2016 als amateur de wereld van het professionele golfen. Bij zijn eerste deelname aan een PGA-toernooi in Abu Dhabi ging de toen pas 22-jarige golfer na een dag zelfs aan de leiding. Een jaar later won hij als prof zijn eerste van negen PGA-titels. In golfkringen staat de afgestudeerd natuurkundige DeChambeau bekend als 'the Scientist', vanwege zijn wetenschappelijke benadering van de sport. De basis daarvoor werd gelegd door The Golfing Machine, een handboek van golfswingcoach Homer Kelley uit 1969 dat DeChambeau als 15-jarige stuklas. In het boek wordt bijvoorbeeld tot in de diepste details uitgelegd met welke swing de optimale lengte kan worden bereikt, inmiddels het handelsmerk van de Amerikaan. Hij omarmde het wetenschappelijk gebruik van data om tot het beste resultaat te komen. The Golfing Machine was voor hem wat Moneyball was voor het Amerikaanse honkbal. "Het is een receptboek", vertelde DeChambeau in 2018.

In 2016 haalde Bryson DeChambeau bij zijn eerste deelname aan de Masters in Augusta net niet de cut. - EPA

Tijdens de noodgedwongen coronapauze dook DeChambeau bovendien het krachthonk in om tien extra kilo aan spiermassa te kweken. Daarmee zou hij in staat zijn om zijn tegenstanders van de baan te blazen met steeds verdere monsterdrives. In oktober leverde het hem al zijn eerste majorzege op in de US Open. En nu dus ook de Arnold Palmer Invitational. Bij sommige golfvolgers bestaat de vrees dat de wetenschappelijke benadering uiteindelijk het ruwe talent en improvisatievermogen naar de kantlijn zal drukken. DeChambeau zelf ziet het anders. "Veel mensen denken dat ik zo technisch ben, dat gevoel of ritme geen rol speelt", verklaarde hij ooit tegenover de Engelse krant The Independent. "Het is juist tegenovergesteld. Ik moet in het juiste ritme komen om technisch en analytisch te kunnen zijn. Ook ik ben een artiest."

'Tiger schreef dat ik met lef moest spelen' De vraag is of DeChambeau de golfwereld zal veranderen, zoals Tiger Woods dat ooit deed. "Ik kreeg vanmorgen een tekstberichtje van Tiger", vertelde DeChambeau na afloop. "Hij schreef dat ik moest blijven vechten en met lef moest blijven spelen." Woods, die herstellende is van een zwaar verkeersongeluk waarbij hij ernstige verwondingen opliep aan zijn benen, won de Arnold Palmer Invitational acht keer.

