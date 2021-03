Paus bij vertrek: 'Irak houdt altijd een plaats in mijn hart'

Na bijna vier dagen is er een eind gekomen aan het eerste pauselijke bezoek ooit aan Irak. Op de luchthaven van Bagdad zwaaide paus Franciscus voor de laatste maal naar de verzamelde massa. De 84-jarige kerkleider zei dat Irak altijd een plaats in zijn hart zal houden. President Barham Salih begeleidde hem over een rode loper naar zijn vliegtuig.

Uit vrees voor chaos en geweld was het bezoek strak geregisseerd en waren er 10.000 beveiligers op de been. De gevreesde aanslag bleef uit, maar of dat ook geldt voor het gevreesde superspreaderevent is nog de vraag.

Irak heeft 13.500 geregistreerde covid-doden en heeft juist de laatste tijd te maken met een sterk oplopend aantal besmettingen.

Mondkapjes

Overal waar de paus verscheen, stonden mensen dicht opeen om een glimp van hem op te vangen. Slechts enkelen droegen een mondkapje, vooral gisteren in Noord-Irak. Daar sprak Franciscus een gebed uit bij de ruïnes van de Al-Tahira-kerk in het voormalige IS-bolwerk Mosul, leidde een dienst in de gerestaureerde Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis in de christelijke enclave Karakosh en droeg voor tienduizend rooms-katholieke gelovigen de mis op in een stadion in Erbil.

De paus kwam naar Irak met een boodschap van vrede en verzoening. Zaterdag had hij in Najaf een ontmoeting met ayatollah al-Sistani, die al tientallen jaren de belangrijkste geestelijke in Irak is.

Abraham

Diezelfde dag bad hij bij de tempel van Ur, de veronderstelde geboorteplaats van Abraham, die door christenen, moslims en joden als aartsvader wordt gezien.

Met zijn bezoek aan een van de oudste overblijfselen van de menselijke beschaving, in Zuid-Irak bij de monding van de Eufraat en de Tigris, bracht hij een plan tot uitvoering dat al meer dan twintig jaar geleden door zijn voorganger Johannes Paulus II was opgevat. Het was er tot nu toe niet van gekomen, eerst doordat dictator Saddam Hussein het niet wilde, en later doordat Irak na de val van Saddam tot chaos en geweld verviel.