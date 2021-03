Schokkend, dapper en herkenbaar: reacties op interview Meghan en Harry

Tientallen miljoenen kijkers hoorden in het twee uur durende interview Markle vertellen over haar aantijgingen van racisme door het koninklijk huis, de slechte relatie met haar schoonfamilie en haar geestelijke gezondheid.

"Dit was een vernietigend interview, een klap voor het instituut", analyseert koninklijk huis-verslaggever Jonny Dymond van de BBC.

Hij zegt dat niet duidelijk is of en hoe het koningshuis zal reageren. "Veel onthullingen zijn zo persoonlijk dat een reactie onwaarschijnlijk lijkt." Zo omschreef prins Harry zijn broer en vader als 'gevangenen' en vertelde zijn vrouw dat haar herhaaldelijke verzoek om psychische hulp werd afgewezen.

Een oud-woordvoerder van Buckingham Palace heeft op BBC Radio 4 afstand genomen van de aantijgingen in het interview. Hij ontkent dat er sprake is van racisme in de koninklijke familie en stelt dat Markle goed werd verwelkomd in de familie.

Britse minister reageert

De Britse minister voor Familiezaken heeft als eerste kabinetslid gereageerd op het interview. In gesprek met Sky News stelt Vicky Ford dat "er absoluut geen ruimte voor racisme in onze samenleving hoort te zijn". Ze zei wel het interview niet te hebben gezien.

De schaduwminister van Onderwijs, Labourpoliticus Kate Green, noemt de aantijgingen "zeer verontrustend en shockerend".

De Nieuw-Zeelandse premier Ardern, die bevriend is met Markle, wilde niet uitgebreid ingaan op vragen van journalisten over het interview. "Dit behoeft geen commentaar van iemand anders, dit zijn dingen waar ik een op een over praat."

Steun van Serena Williams

Verschillende prominente artiesten en sporters spreken op sociale media hun steun uit voor het koppel. Tennisster Serena Williams schrijft op Twitter dat Markle "haar leert wat het betekent om dapper te zijn". Ze herkent het seksisme en racisme, schrijft ze: