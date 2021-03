Federer bij rentree omgeven door vraagtekens: 'Verwachtingen zijn laag'

Op een persconferentie, daags voor de start van het toernooi in Doha, vertelde Federer dat hij tijdens zijn revalidatie nooit heeft overwogen om zijn loopbaan te beëindigen. "Ik heb het gevoel dat er nog steeds veel in het vat zit".

Zonder verwachtingen spelen en pijnvrij blijven. Met die instelling maakt Roger Federer deze week op het ATP-toernooi in Doha na dik een jaar afwezigheid zijn rentree in het internationale tennis.

Maar ja, die knie. Het woord kwam veelvuldig voorbij in Federers vooruitblik op zijn seizoen. "De komende maanden worden interessant hoe de knie gaat reageren op het vele reizen, een lange partij of zelfs een vijfsetter", aldus de Zwitser. "Ik had ook geen idee hoe mijn knie zou reageren tijdens het herstel. Ik kan er eigenlijk pas in het najaar echt een oordeel over geven."

De twintigvoudig grandslamkampioen hoopt nu vooral wedstrijdritme op te bouwen. "Ik moet nog sterker en fitter worden. De verwachtingen voor deze week zijn in ieder geval zeer laag", temperde Federer alvast het enthousiasme. "Het zal ook weer even duren voordat ik in vorm ben. Ik hoop in ieder geval op Wimbledon honderd procent te zijn."

De Zwitser heeft nog even: het grandslamtoernooi in Londen begint op 28 juni. Federer speelt deze week in Doha en neemt volgende week ook deel aan het toernooi in Dubai. Hij heeft nog niet besloten hoe zijn gravelseizoen, dat in april en mei plaatsvindt, eruit gaat zien.