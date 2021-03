'Belgische man naar park gelokt en vermoord om geaardheid'

Een man die afgelopen weekend dood werd aangetroffen in Beveren, nabij Antwerpen, is het slachtoffer geworden van homohaat, melden verschillende Belgische media. Er zou een verdachte opgepakt zijn die gelinkt wordt aan een groep 'gaybashers' die in beeld is bij de politie.

In het belang van het onderzoek willen politie en justitie in België niet ingaan op de zaak. Wel heeft het parket in Oost-Vlaanderen laten weten dat de autopsie is afgerond.

Volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws werd het slachtoffer, de 41-jarige David uit het nabijgelegen Sinaai, vrijdagavond via een datingapp benaderd en naar een parkje in Beveren gelokt voor een date. Daar zou hij zijn opgewacht door drie jongeren en zijn beroofd en toegetakeld. Volgens de Belgische kranten overleed David na messteken in zijn borst.

Gevaar van datingapps

Een goede kennis van het slachtoffer vertelt aan de Gazet van Antwerpen dat David zijn leven "heel goed" op de rit had. "Er leek geen vuiltje aan de lucht." Hij was openlijk homoseksueel, vrijgezel en werkte als kraanmachinist.

De Belgische lhbti-belangenbehartiger Tiszo reageert geschokt op de dood van David. "Hij was iemand die altijd klaarstond om iedereen te helpen", zegt voorzitter Wim Raes tegen Het Laatste Nieuws.

De organisatie stelt dat het gevaar van datingapps te vaak wordt onderschat. "Ik waarschuw al jaren voor de gevaren ervan, want accounts zijn vaak fake", aldus Raes. "Het is niet de eerste keer dat homo's slachtoffer worden van geweld."

Belgische politici reageren op Twitter vol afschuw op het nieuws: