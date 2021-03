Vorige week 6000 avondklokboetes • Jeugdraad KNVB wil voetballen op fietsafstand

Tijdens de corona-persconferentie vanavond worden naar verwachting weinig versoepelingen aangekondigd. Wat wel wordt verwacht, is dat vanaf half maart de zwemlessen voor kinderen weer beginnen.

Dat is hard nodig, zegt Shiva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn al bijna een jaar bezig om duidelijk te maken dat zwemles geen sport is, maar onderwijs. Opstarten van zwemlessen is dus niet echt een versoepeling te noemen, meer een noodzakelijke primaire basisbehoefte."

De lessen van 300.000 kinderen zijn stopgezet en 200.000 kinderen wachten tot ze mogen beginnen. Om die achterstand in te lopen, bieden meerdere zwemscholen extra lessen aan buiten de schooltijden en ook in de zomervakantie.

De zwembranche vreest dat de achterstanden en wachtlijsten in de zomer tot meer verdrinkingen kunnen leiden. Daarom is het belangrijk dat kinderen vanaf nu zoveel mogelijk zwemuren maken, aldus De Winter.