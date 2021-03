Twitter labelt tweet van Baudet als misleidend • Horecabranche: licht aan einde van tunnel

Het Interstedelijk Studenten Overleg is blij dat het hoger onderwijs in de week voor het Paasweekend mogelijk weer gedeeltelijk open kan. Voorzitter Coban wijst erop dat "een kwart van de studenten al bijna een jaar voor al het onderwijs achter een beeldscherm zit". "Het is fijn dat daar snel ook een moment in de collegebanken bij gaat komen. Online onderwijs werkt eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen in de hand, het is goed dat het kabinet stappen gaat zetten richting meer fysiek onderwijs", zegt zij.

Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen houdt nog wel een slag om de arm. "We zijn blij met het perspectief op de versoepelingen rond Pasen. Maar we moeten eerst afwachten hoe de epidemiologische situatie zich ontwikkelt. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt hoe hard het nodig is dat onze studenten weer meer fysiek onderwijs kunnen volgen, dus dit zou een goede eerste stap zijn. We zijn ondertussen ook met het ministerie van Onderwijs aan het kijken hoe we per september weer een zo normaal mogelijk studiejaar tegemoet kunnen gaan."