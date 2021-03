Syrische president en zijn vrouw hebben corona • Vorige week 6000 avondklokboetes uitgeschreven

Dat de winkels rond de feestdagen moesten sluiten was begrijpelijk, vanwege de piek in het winkelend publiek. Maar waarom de winkels nu nog steeds dicht moeten blijven is onduidelijk, zegt de advocaat van INretail, de branchevereniging voor non-food winkeliers die vandaag tegenover de Staat staat in een kort geding.

De eis van INretail: de winkels open doen met allerlei veiligheidsmaatregelen, waaronder één bezoeker per tien vierkante meter. Volgens de brancheorganisatie zijn er geen gevallen bekend van besmettingen in winkels, en de branchevereniging wijst erop dat het aantal sterfgevallen per dag gedaald is.

De landsadvocaat, die de Staat vertegenwoordigt, zegt dat sluiting nodig en rechtvaardig is. Ondanks alle maatregelen neemt de epidemie nu toe, en de landsadvocaat zegt dat elke verlichting van maatregelen leidt tot een aanzienlijke toename in het aantal gevallen. Volgens de Staat is er eigenlijk geen ruimte voor versoepeling, en als er dan toch versoepeld wordt dan liever bij gevallen waar één op één contact is, en geen grote mixen van sociale groepen.

De rechter doet uiterlijk aanstaande vrijdag om 10.00 uur uitspraak.