Wekdienst 8/3: Start zaak George Floyd • Persconferentie over coronamaatregelen

Goedemorgen! De brancheorganisatie voor non-foodwinkeliers stapt naar de rechter voor versoepeling van de coronamaatregelen en in Amerika start het proces tegen de agent die zijn knie op de nek van George Floyd zette, wat leidde tot zijn dood.

Veel bewolking, maar vanmorgen regionaal ook nog even wat ruimte voor de zon. Vooral later vandaag in het noorden en westen van het land wat regen. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 7. Na vandaag volgen een paar wisselvallige dagen met zo nu en dan regen en soms ook veel wind.