Schulting straalt na perfect WK: 'Mijn vorm is echt ongelofelijk goed'

Veertien keer stapte Suzanne Schulting afgelopen weekeinde het ijs op en veertien keer ging ze er als winnares weer vanaf. Natuurlijk, een aantal favorieten ontbrak, want door de coronacrisis bleven alle Aziaten thuis. Maar de WK shorttrack in Dordrecht werden ontegenzeggelijk het toernooi van Schulting. "Ik had het letterlijk niet beter kunnen doen dan ik nu heb gedaan. Het is fantastisch", jubelde Schulting.

"Eigenlijk werk je hier het hele seizoen naartoe, naar deze wedstrijd. En het seizoen is nu ook gewoon klaar en ik mag wel zeggen dat ik een fantastisch seizoen heb gehad, zowel in het shorttrack als op de langebaan. Er valt wel een last van mijn schouders," Schulting behaalde op de WK de maximale score: vijf gouden medailles. Op de EK waren het er vier, de vijfde was een zilveren op de aflossing. En het lijkt alweer even geleden, maar Schulting reed op de langebaan persoonlijk record na persoonlijk record. Ze won brons op de NK sprint en plaatste zich voor de WK afstanden. Succes in twee disciplines Net als bij de WK van de langebaanschaatsers ontbraken ook bij de shorttrackers alle wereldtoppers uit Azië. Maar dat doet volgens Schulting weinig af aan haar titels. "Ik had wel iets meer tegenstand verwacht, maar ik rijd records in de weken hiernaartoe en rijd hier in Dordrecht twee persoonlijke records." "Die PR's stonden in Salt Lake City (op een hooglandbaan waar doorgaans snellere tijden worden gereden, red.), dus dat geeft wel aan dat mijn vorm echt ongelofelijk goed is." Bekijk hieronder in de carrousel de individuele afstandszeges van Schulting en de overwinning van de relay-ploeg:

Drie jaar geleden won Schulting op de Olympische Spelen van Pyeongchang verrassend de olympische titel op de 1.000 meter. Over minder dan een jaar, in Peking, zijn medailles van Schulting geen verrassing meer. Als topfavoriete zal ze naar haar tweede Spelen afreizen. Maar dat is nog ver weg. De komende weken kan Schulting het rustig aan doen. Begin april hervat ze de training, een maand later begint de groepstraining met de nationale selectie. "Ik ben nu vooral bezig met ontspannen en een klein feestje vieren."

Quote Onze sport lijkt het leven zelf wel: soms komt het je tegemoet en soms doet het pijn. Jeroen Otter

Bondscoach Jeroen Otter had direct na de wereldkampioenschappen wel een antwoord op de vraag hoe de weg naar Peking eruit gaat zien. "We moeten Suzanne blijven uitdagen. En we moeten blijven investeren in kracht", zei hij. De bondscoach kan terugkijken op een succesvol wereldkampioenschap, waarin niet alleen Schulting, maar ook Itzhak de Laat en 'jonkies' Selma Poutsma (21) en Xandra Velzeboer (19) individuele medailles veroverden. De twee gouden plakken op de relay waren voor Otter "de kers op de taart".

