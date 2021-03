Campagneblog: Wilders bekritiseert Rutte • Eerdmans ziet geen problemen met opslaan kernafval

JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans ziet geen onoverkomelijke problemen wat betreft het opslaan van kernafval, mocht er besloten worden om extra kerncentrales te bouwen. JA21 stelt in het partijprogramma voor drie nieuwe kerncentrales te bouwen in Nederland: een extra centrale in het Zeeuwse Borssele, een op de Maasvlakte en een in de Eemshaven in Groningen. Een luisteraar vroeg wat Eerdmans van plan was met al dat kernafval te doen.

"Iemand vertelde mij dat het om een kopje thee aan kernafval gaat", antwoordde Eerdmans op NPO Radio 1 in het programma Dit is de Dag. Toen de luisteraar hem tegenwierp dat het om zeker zeven containers ging met daarin materiaal dat nog honderden jaren radioactief is, wierp Eerdmans tegen wat er dan moest gebeuren "met al die windturbines die aan het einde van hun leven zijn".

"En ik heb al veel mensen uit de wetenschap horen zeggen dat het probleem van kernafval niet te vergelijken is met twintig of dertig jaar geleden", zei hij. Verder is er volgens Eerdmans in de komende honderd jaar "nog even tijd" om te bedenken wat er met het afval moet gebeuren.