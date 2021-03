Campagneblog: Segers tegen vaccinatiepaspoort • PvdD-kiezers willen regeren

ChristenUnie-leider Segers is te gast in het NOS Radio 1 Journaal. Segers zegt dat zijn partij niet links is, maar sociaal. "Dat betekent dat we ruimte willen voor gezinnen. Ruimte voor de samenleving, ruimte om voor elkaar te zorgen. Dat hoeft niet alleen de overheid te doen."

Wel vindt de ChristenUnie-voorman dat de coronacrisis heeft laten zien dat de arbeidsmarkt weer evenwichtiger moet worden. De hervormingen zullen in de formatie centraal staan, zegt hij. Segers erkent dat meeregeren de afgelopen tijd niet per se altijd leuk was, maar hij is wel trots op dingen die zijn bereikt. Hij noemt extra geld voor gezinnen, het klimaatakkoord en de strijd tegen gedwongen prostitutie.

