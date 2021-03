Campagneblog: Burgemeesters boos om bekladdingen • Kaag te spreken over coronapaspoort

D66-lijsttrekker Kaag is te spreken over het plan om met een coronapaspoort meer vrijheid te geven aan mensen. Zelf pleitte Kaag in haar verkiezingscampagne voor een vaccinatiebewijs, naar Israëlisch voorbeeld. Daarbij wilde ze ook dat de overheid gratis snel- en zelftesten verstrekt om de heropening van winkels, scholen en horeca te bespoedigen.

"Het gaat in ieder geval de goede kant op", zegt Kaag in reactie op het nieuws over het bewijs van niet-besmettelijkheid dat vanochtend werd aangekondigd door minister De Jonge. "Haast is geboden, ik denk dat de samenleving geen dag meer kan wachten." Daarbij wijst ze op de druk op studenten en ondernemers in de lockdown.

Gevraagd of haar plan nu door minister De Jonge is gepresenteerd, reageert ze kort. "Kijkt u maar naar de knoppen. Er waren er vijf rood en er was er één groen", zegt ze, verwijzend naar het RTL-debat waarbij Kaag met de groene knop als enige aangaf voorstander te zijn van een vaccinatiepaspoort.

Hoekstra zegt vandaag in een reactie dat er op het moment van het RTL-debat al werd gewerkt aan dit paspoort. Waarom Kaag dan op de groene knop drukte en hijzelf op de rode, zegt hij niet.

"Dat vaccinatiepaspoort gaat er op een gegeven moment komen", zegt Kaag, die er opnieuw op wijst dat zo'n paspoort er in combinatie moet komen met sneltesten. Over een termijn wil ze niet speculeren, maar in reactie op de vraag of ze denkt aan 1 juni zegt ze: "Ik zeg dat het zo snel mogelijk moet, wat mij betreft nog veel eerder".