Meghan Markle spreekt van racisme in Brits koningshuis: 'Huidskleur zoontje was zorg'

Ze vulde aan dat de gesprekken niet met haar werden gevoerd maar met haar man Harry. Door Oprah gevraagd of "het een probleem zou zijn als het kindje te donker zou zijn", antwoordde ze: "ik heb er niet over kunnen doorvragen, maar die aanname lijkt me juist."

Leden van het Britse koningshuis wilden voorkomen dat Archie Mountbatten-Windsor, het zoontje van prins Harry en Meghan Markle, de titel prins zou dragen omdat er zorgen waren over hoe donker zijn huid zou zijn. Dat zegt Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, in een langverwacht interview met Oprah Winfrey.

Ze voelde zich zo slecht door de situatie dat ze zich zorgen begon te maken over haar geestelijke gezondheid. Ook daarbij hoefde ze naar eigen zeggen niet op hulp te rekenen. Op vraag van Oprah of ze overwoog zichzelf iets aan te doen, antwoordde ze: "Ja, ik had suïcidale gedachtes."

Volgens Markle probeerde de Britse koninklijke familie haar het zwijgen op te leggen. "Pas toen we eenmaal getrouwd waren en de relatie begon te verslechteren, begreep ik dat ik niet alleen niet in bescherming werd genomen, maar dat er werd gelogen om andere leden van de familie te beschermen. Maar ze waren niet bereid om de waarheid te zeggen om mij en mijn man in bescherming te nemen."

Markle wilde ondanks aandringen van Oprah niet benoemen om welke leden van het koningshuis het ging. "Dat zou zeer beschadigend zijn." Ook Harry zweeg over het gesprek met het ongenoemde familielid. "Dat gesprek ga ik niet delen. Het was ongemakkelijk, het raakte me."

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Markle trouwde in 2018 met prins Harry. Ze was naïef in haar begintijd in het Britse koningshuis, zegt ze. "Ik wist niet helemaal wat mijn taak was. Ik had op geen enkele manier kunnen vermoeden hoe de dagelijkse bezigheden eruit zouden zien."

Ze voelde zich naar eigen zeggen wel verwelkomd door koningin Elizabeth. "Ik genoot altijd van haar gezelschap. Ze was altijd heel warm en uitnodigend."

Relatie met de pers

Ook haar relatie met de Britse pers verslechterde snel. Volgens Markle was het verhaal dat ze Kate Middleton, de vrouw van prins William, aan het huilen had gemaakt een keerpunt. Dat verhaal werd in 2018 door de tabloids naar buiten gebracht, enkele maanden na het huwelijk. Er zou een ruzie zijn ontstaan over het jurkje dat Kates dochter zou dragen tijdens de bruiloft.

Markle stelt in het interview dat het juist andersom was: Kate maakte haar aan het huilen na een meningsverschil. "Ik had graag gezien dat Kate het verhaal had gecorrigeerd."

"Wat de afgelopen jaren erg moeilijk is geweest, is dat de perceptie en de realiteit twee totaal verschillende dingen zijn", aldus de hertogin van Sussex. "En je wordt beoordeeld op de perceptie, terwijl je in een andere realiteit leeft."

'Prins Charles nam telefoon niet meer op'

Prins Harry voegde zich later bij het gesprek. Ook hij stelde dat er geen enkele hulp kwam vanuit de koninklijke familie, terwijl hij en zijn vrouw daar wel om hadden gevraagd. "Geen enkel familielid heeft ooit iets gezegd over de racistische artikelen over Meghan, dat doet pijn." Zijn vader, prins Charles, nam volgens hem op een gegeven moment zelfs de telefoon niet meer op. "We zijn vertrokken vanwege een gebrek aan steun en begrip", verklaarde hij hun besluit om zich los te maken van de koninklijke familie.

In het interview vertelt prins Harry onder meer dat hij bang was dat de geschiedenis van zijn moeder, prinses Diana, zich zou herhalen als hij niets zou doen: