'Maak Stekelenburg eerste keeper van Oranje'

De 38-jarige Maarten Stekelenburg keerde door de schorsing van Andre Onana terug onder de lat bij Ajax en werd zondagavond opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Als het aan Rafael van der Vaart ligt, blijft het daar niet bij. "Zelfs als Cillessen meer gaat spelen (bij Valencia), zou ik Stekelenburg altijd opstellen", zegt Van der Vaart in Studio Voetbal. "Ik zou hem eerste keeper maken. Ik vind hem de beste keeper. Maarten is na Van der Sar de beste keeper waarmee ik heb gespeeld. Een en al talent, die gozer. Alleen hij was nooit zo serieus en moeilijk te peilen." Ibrahim Afellay denkt dat Stekelenburg sowieso de definitieve selectie haalt voor de komende interlands. "Je haalt hem er niet zomaar bij. Het is een duidelijk signaal."

In Studio Voetbal praat presentator Sjoerd van Ramshorst met Ibrahim Afellay, Leonne Stentler, Freek Jansen en Rafael van der Vaart verder over Oussame Tannane, PSV, Mohamed Ihattaren, Ajax, Feyenoord en de degradatiestrijd.

Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, sprak afgelopen donderdag met Stekelenburg en stelt dat de selectie voor de doelman niet als verrassing kwam. "Hij zag het wel een beetje aankomen", zegt Jansen. "Het zegt wel genoeg over het keepersniveau in Nederland." Leonne Stentler ziet een opvallende afwezige in de selectie: "Rick Karsdorp. Doet het echt goed bij Roma. Met de afwezigheid van Hans Hateboer leek me dat logisch." 'Spelers vergeten niet als ze door teamgenoten zijn genaaid' Rondom de laatste wedstrijd van de het eredivisieweekend, Vitesse-AZ (2-1), zijn meerdere verhalen te vertellen. Zo trad de thuisploeg aan zonder Riechedly Bazoer, die door trainer Thomas Letsch om disciplinaire redenen buiten de selectie was gelaten vanwege een incident op de training. "Het was een fel partijtje", vertelt Jansen. "Huisman had hem getrapt en Bazoer trapte later terug. Toen trad Letsch op en ging er een draadje los bij Bazoer. Hij ging tekeer tegen Letsch en Pasveer. Na een rondje uitlopen met Tannane bood Bazoer aan de trainer en de spelers zijn excuses aan."

"De trainer overwoog toen Bazoer gewoon op te stellen", gaat Jansen verder. "De spelersraad ging daar echter voorliggen. 'Als Bazoer speelt, speel ik niet', werd er gezegd. Tot vanochtend was er gesteggel. De trainer zat in een spagaat. Toen is er voor duidelijkheid gekozen. Maandag keert hij terug." De vraag is hoe Bazoer maandag terugkeert bij Vitesse. Of de smaakmaker op dezelfde voet verder kan als voorheen, wetende dat een deel van de spelers niet wilde dat hij zou spelen tegen AZ. "Spelers vergeten niet als ze door medespelers zijn genaaid", zegt Jansen. 'Hier moet je toch op getraind hebben?' Een ander opvallend verhaal rond de subtopper AZ-Vitesse was de opstelling van AZ. Trainer Pascal Jansen koos voor een systeem met drie centrale verdedigers, een soort 3-5-2 en liet het gebruikelijke 4-3-3 vallen. Dat pakte slecht uit, zo vindt Afellay, wat onder meer te zien was aan het spel van aanvoerder Teun Koopmeiners. "Koopmeiners moest te diep spelen, maar is geen speler voor de kleine ruimtes", aldus Afellay. Ook achterin ging het volgens Stentler niet goed in het centrum bij het drietal Timo Letschert, Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi. "Het ging vreselijk mis met die Letschert", zegt Stentler. "Er was geen afstemming. Ik snap het niet. Het is zo moeilijk. Hierop moet je getraind hebben."

