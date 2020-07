2,5 jaar cel voor hoofdverdachte bloed prikkende oplichters

Een 21-jarige vrouw uit Ede moet 2,5 jaar de cel in voor oplichting en diefstal terwijl ze zich voordeed als zorgmedewerker. Een 23-jarige medeverdachte uit Utrecht is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Hij werd ook van minder strafbare feiten verdacht.

De vrouw uit Ede deed zich bij ouderen voor als zorgmedewerker die bloed kwam prikken. Nadat ze bloed had afgenomen vertelde ze dat de bloedwaardes niet in orde waren en liet ze haar slachtoffers met pin betalen voor het onderzoek en zogenaamde medicijnen. Op die manier kreeg ze de codes en pinpassen in handen. Kort daarna bleek dat ze voor duizenden euro's had gepind.

'Nieuw dieptepunt'

"Met deze specifieke babbeltruc is een nieuw dieptepunt bereikt", stelt de rechter. "De verdachte heeft niet alleen misbruik gemaakt van het vertrouwen van kwetsbare ouderen, maar heeft ook hun lichamelijke integriteit geschonden door in een aantal gevallen daadwerkelijk in de vinger te prikken."

Het OM had een gevangenisstraf van vijf jaar geëist. De rechter ging daar niet in mee; de vrouw werd vrijgesproken van een aantal andere oplichtingen en diefstallen. Voor die gevallen was volgens de rechter onvoldoende bewijs.

De vrouw moet het afhandig gemaakte geld terugbetalen aan de staat.