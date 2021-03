Saudi-Arabië bevestigt Houthi-aanval op olie-installatie Aramco

Saudi-Arabië heeft bevestigd dat de Houthi-rebellen eerder vandaag vanuit Jemen onder meer een belangrijke installatie van de Saudische staatsoliemaatschappij Aramco hebben aangevallen. De rebellen lieten vanavond weten dat ze acht ballistische raketten hebben afgevuurd op verschillende plekken in Saudi-Arabië. Ook voerden zij aanvallen uit met veertien met wapens uitgeruste drones.

Behalve op de olie-installatie waren de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi's gericht op militaire doelen in de steden Dammam, Asir en Jizan. Het Saudische ministerie van Energie meldt dat bij de aanval op de raffinaderij in Ras Tanura geen slachtoffers zijn gevallen. Ook zou er geen materiële schade zijn. Ras Tanura is de grootste olie-exporthaven ter wereld. De regering sprak van "laffe terroristische aanvallen".

Vergelding op Sanaa

Vanochtend maakte het Saudische regime al bekend meerdere drones van de rebellenbeweging te hebben onderschept. Het regime zei direct vergelding te zullen zoeken voor de aanvallen van de rebellen.

Later op de dag reageerden de Saudi's met een reeks luchtaanvallen op de hoofdstad van Jemen, Sanaa. Vanuit die stad werden zware explosies gerapporteerd.

Boven Sanaa waren na de luchtaanvallen grote rookwolken te zien: