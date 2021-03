Denktank adviseert kabinet: 'Nederland kan versneld open met testbewijzen'

"We moeten wel heel goed kijken wanneer het wel en niet nodig is", zegt Hamer. "We moeten er nu niet nog een overbodig instrument gaan toevoegen. Maar juist bij situaties met hoge risico's kan het goed helpen."

In het adviesrapport gaat de Denktank niet uit van sneltesten op locatie, maar van een toegangsbewijs op basis van een negatieve uitslag van een test vooraf. "Je ziet dat sneltesten qua logistiek voor heel grote evenementen zoals in de Ziggo Dome niet zo geschikt zijn", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in Nieuwsuur. Zij is de initiator van de Denktank Coronacrisis. "Maar vooraf testen werkt wel goed. Iedereen met een testbewijs kan dan zo doorlopen." Zondag gaf André Hazes een concert voor 1500 mensen , die van te voren waren getest.

Kunnen we met een negatieve test binnenkort weer naar concert, een festival of de bioscoop? De Denktank Coronacrisis vindt van wel, maar alleen als tijdelijke maatregel en onder voorwaarden. Op verzoek van het kabinet onderzocht de Denktank hoe dat er praktisch uit moet zien. Morgen wordt het adviesrapport aangeboden aan het kabinet.

Dit zijn de adviezen die morgen naar het kabinet gaan:

1. Duidelijke richtlijn: waar en wanneer een negatief testbewijs nodig?

De Denktank adviseert een stoplichtmodel op te zetten, zodat je kunt classificeren wat de veiligheidsrisico's van specifieke voorzieningen en situaties zijn. Die classificatie hangt bijvoorbeeld af van de ventilatiemogelijkheden en of een evenement binnen of buiten is, de mogelijkheid tot afstand houden, het aantal bezoekers en hoeveel 'bewegingen' er zijn tijdens de activiteit. In combinatie met een bepaalde mix van maatregelen leidt dat tot een hoog, gemiddeld of laag besmettingsrisico.

Met behulp van zo'n stoplichtmodel kan de overheid in kaart brengen welke maatregelen het risico op besmetting kunnen verkleinen. Denk aan afstand houden, handhygiëne, op een vaste plek zitten en een mondkapje dragen. Er zijn ook situaties waarbij een negatieve test dan niet nodig is, als het risico laag is. Met een duidelijke richtlijn kan er ook een 'opening-up' plan gemaakt worden, zodat organisatoren weten waar ze aan toe zijn.

2. Het testbewijs moet eenvoudig beschikbaar en oproepbaar zijn

Het toegangsbewijs op basis van een negatieve test moet makkelijk beschikbaar zijn, stelt de Denktank. Het is daarbij belangrijk dat de privé-gegevens goed zijn afgeschermd.

3. Iedereen moet een testbewijs kunnen krijgen

Je laten testen voor een toegangsbewijs moet gratis en gemakkelijk zijn, vindt de Denktank, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Ook moeten testbewijzen niet alleen digitaal, maar ook op papier beschikbaar zijn.

"Voor wie al gevaccineerd is of (recent) een besmetting heeft doorgemaakt, moet nog naar praktische oplossingen worden gezocht", staat in het rapport.

4. Duidelijke communicatie over maatregelen

Als bepaalde evenementen en locaties tijdelijk toegankelijk worden met een negatief testbewijs, moet zowel de overheid als het bedrijfsleven daar heel duidelijk over communiceren, adviseert de Denktank. In de communicatie moet speciale aandacht zijn voor laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een visuele beperking.