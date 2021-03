Tientallen doden en honderden gewonden na explosies in Equatoriaal-Guinea

Bij zeker vier grote explosies op een militaire basis in Equatoriaal-Guinea zijn doden en gewonden gevallen. De explosies vonden plaats in de kustplaats Bata in het West-Afrikaanse land. "De impact van de explosies leidde tot schade in bijna alle huizen en gebouwen in Bata", zei president Obiang in een verklaring.

Er is onduidelijkheid over het aantal doden. Volgens de president zijn er vijftien mensen omgekomen. Andere schattingen, onder andere van lokale media, vallen hoger uit.

Het exacte aantal gewonden is ook niet bekend. Berichten daarover lopen uiteen van driehonderd tot vierhonderd. Een onveilige opslag van dynamiet is de oorzaak van de ontploffingen, aldus de president. Een defensiemedewerker zei eerder al tegen het televisiestation dat de autoriteiten een terroristische aanslag uitsluiten.

Ziekenhuizen overvol

Op televisie waren beelden te zien van slachtoffers die uit het puin werden gehaald. Sommige lichamen waren in lakens gewikkeld. De tv-zender roept kijkers op om bloed te doneren en zegt dat de ziekenhuizen worden overspoeld met gewonden.

De nationale tv liet beelden zien van de enorme ravage: