Koopmeiners, Ihattaren en Botman in voorselectie Jong Oranje voor EK

Op 24 maart is Roemenië de eerste tegenstander. Drie dagen later neemt Nederland het op tegen Duitsland en op 30 maart staat het duel met Hongarije op het programma.

Teun Koopmeiners, Mohammed Ihattaren en Sven Botman maken deel uit van de voorlopige selectie van Jong Oranje voor het Europees kampioenschap onder 21 jaar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt deze maand drie wedstrijden in de groepsfase van het EK in Hongarije.

Spelers die in de voorselectie van het 'grote' Oranje zitten en op basis van leeftijd deel mogen uitmaken van Jong Oranje, mogen nog instromen in deze selectie.

Op dezelfde dagen als Jong Oranje speelt het 'grote Oranje' drie WK-kwalificatiewedstrijden. Ook die voorselectie werd zondagavond bekendgemaakt.

"Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen. Om die reden heb ik een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zodat ze het EK met Jong Oranje kunnen meemaken", aldus bondscoach Frank de Boer. "Uiteraard is het A-elftal altijd leidend, maar waar het kan willen we natuurlijk rekening met andere teams houden."

EK in twee delen

Het EK is vanwege de coronapandemie opgedeeld. De groepsfase staat dus deze maand op het programma, de knock-outfase volgt van 31 mei tot en met 6 juni. De duels van Jong Oranje zijn live te zien bij de NOS.

De nationale ploeg voor spelers tot 21 jaar plaatste zich moeiteloos voor het Europees kampioenschap. Het werd groepswinnaar op basis van een beter doelsaldo dan Jong Portugal, dat ook 27 punten veroverde.