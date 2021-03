4 tot 9 jaar cel voor verkrachting in aangescherpt wetsvoorstel Grapperhaus

In het aangescherpte wetsvoorstel over onvrijwillige seks en verkrachting is nu ook de strafmaat bepaald. Overtreders kunnen 4 tot 9 jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen.

Demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie bereidt een wetsvoorstel voor dat morgen in consultatie gaat. Deskundigen kunnen er dan hun licht op laten schijnen. Naast de hoogte van de straffen voor verkrachting is nu ook de strafmaat voor seksuele intimidatie op straat of online aan het wetsvoorstel toegevoegd. Een politierechter kan straks een celstraf van maximaal drie maanden opleggen.

Ernstig misdrijf

In mei 2019 kondigde Grapperhaus aan dat hij met een wetsvoorstel zou komen waarin alle seksuele handelingen tegen de wil van een ander strafbaar wordt. In een aanpassing op het voorstel werd vorig jaar bepaald dat alle onvrijwillige seks als verkrachting wordt gezien. Het is daarmee strafbaar als een ernstig misdrijf. In het voorstel ontbrak alleen nog de hoogte van de straffen.

"Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt te veel voor", schreef de minister in november aan de Tweede Kamer. "En de gevolgen voor slachtoffers zijn vaak verwoestend en langdurig. Seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn. Dat is de norm. Als hiervan geen sprake is en onvoldoende rekening wordt gehouden met de positie van de ander, dan wordt dit in de nieuwe wetgeving aangemerkt als verkrachting."