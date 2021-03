Stekelenburg keert na jaren afwezigheid terug in voorselectie Oranje

Hij debuteerde in 2004, stond onder de lat in de WK-finale van 2010 en speelde inmiddels ruim vier jaar geen interland meer. Maar nu is Maarten Stekelenburg teruggekeerd in de voorselectie van het Nederlands elftal, dat deze maand begint aan de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar.

De 38-jarige doelman is bij Ajax eerste keus na de dopingschorsing van André Onana. Stekelenburgs laatste interland - zijn 58ste - dateert van november 2016, de met 3-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Een jaar later maakte hij voor het laatst deel uit van de Oranje-selectie.

Jasper Cillessen is ook van de partij. De keeper is al jarenlang de vaste doelman van Oranje, maar kende mede vanwege een spierblessure een moeizame periode bij Valencia. Door die blessure ontbrak hij ook bij de laatste wedstrijden van Nederland in november vorig jaar. De afgelopen drie wedstrijden stond hij echter weer onder de lat bij Valencia en zaterdagavond was hij een van de uitblinkers.

St Juste voor het eerst bij Oranje

Voor Jeremiah St. Juste (FSV Mainz) is het de eerste oproep bij het Nederlands elftal. De 24-jarige verdediger verruilde in de zomer van 2019 Feyenoord voor Mainz.

Aanvoerder Virgil van Dijk (Liverpool) werkt hard aan zijn herstel van een zware knieblessure en hoopt op tijd fit te zijn voor het EK van komende zomer. Nathan Aké van Manchester City is pas net hersteld van een hamstringblessure en Hans Hateboer is geblesseerd. Beiden ontbreken daarom bij Oranje.