VS overweegt reisverbod voor partijleden Chinese Communistische Partij

De Verenigde Staten overwegen een reisverbod in te stellen voor leden van de Chinese Communistische Partij en hun families, meldt The New York Times. Mocht president Trump de maatregelen ondertekenen, dan zet dit de toch al wankele relatie tussen beide landen verder op scherp.

"We weten niet hoe serieus deze plannen zijn. Maar mocht de VS dit überhaupt overwegen, dan is het de meest vergaande stap en de grootste escalatie in deze nieuwe koude oorlog tussen de VS en China", reageert correspondent Sjoerd den Daas. "Dit gaat verder dan een handelsoorlog."

De voorgenomen maatregelen raken ook partijleden die al in de Verenigde Staten verblijven. Hun visa kunnen worden ingetrokken, wat betekent dat leden van de Communistische Partij het land worden uitgezet.

Gevoelige relatie

Trump heeft sinds zijn aantreden in 2017 vooral spierballentaal geuit richting China en de Chinese leider Xi Jinping. Met als resultaat een slepende handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Toch prijst de Amerikaanse president zijn Chinese ambtsgenoot ook, zo nu en dan. Volgens The New York Times doet Trump dit, omdat hij de Chinese leider nodig heeft voor zijn herverkiezing. Trump zou daarom gevoelige onderwerpen uit de weg gaan, zoals het aannemen van de omstreden veiligheidswet en de consequenties voor Hongkong en Xinjiang, de regio waar volgens schattingen van onder meer de VN een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden in strafkampen.