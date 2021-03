Vitesse trekt zonder Bazoer zege op AZ over de streep

Matus Bero (l) en Loïs Openda vieren de openingstreffer van de Belg - Pro Shots

Vitesse heeft de subtopper tegen AZ met 2-1 gewonnen. Ondanks een rode kaart in de slotfase voor Enzo Cornelisse sleepten de Arnhemmers de drie punten in de wacht. Het verschil tussen nummer drie AZ en nummer vier Vitesse is nu één punt. De thuisploeg trad aan zonder Riechedly Bazoer, die door trainer Thomas Letsch om disciplinaire redenen buiten de selectie was gelaten. De 24-jarige smaakmaker zou op de training hebben nagetrapt en vervolgens ruzie hebben gemaakt met trainer Letsch en doelman Remko Pasveer. Rood voor vervanger Bazoer Zonder Bazoer werd Vitesse gaandeweg de eerste helft sterker en volgden ook enkele kansen. AZ-doelman Marco Bizot redde nog op inzetten van Loïs Openda en Matús Bero, maar was kansloos toen Openda zijn voet tegen een voorzet van Eli Dasa kreeg. Jonas Svensson was met een schot op de lat dicht bij de 1-1.

Na de rust waren de grote kansen gelijk verdeeld: Timo Letschert was dicht bij de 2-0 en Calvin Stengs had de 1-1 voor het inschieten. Jacob Rasmussen had wel succes: hij kopte raak uit een vrije trap van Oussama Tannane. De 18-jarige Cornelisse, de vervanger van Bazoer, kreeg in de 79ste minuut een rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Myron Boadu. Met elf tegen tien maakte Jesper Karlsson de fraaie 2-1 na een pass van aanvoerder Teun Koopmeiners.

Jesper Karlsson schiet de aansluitingstreffer binnen - Pro Shots