Brons voor sprintster Samuel op 60 meter op EK indoor

Jamile Samuel heeft verrassend brons gewonnen bij de Europese indoorkampioenschappen. In de finale van de 60 meter sprintte de 28-jarige Nederlandse atlete naar de derde plek in 7,22 seconden. Ook nummer twee Lotta Kemppinen uit Finland noteerde 7,22, maar was vierduizendste van een seconde sneller. De Europese titel ging naar de Zwitserse Ajla Del Ponte in 7,03 seconden.

(later meer)