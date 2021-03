Zwitsers stemmen in met boerkaverbod

Zwitsers hebben vandaag in een referendum 'ja' gezegd tegen een boerkaverbod. 51 procent van de kiezers heeft zich voor het verbod uitgesproken. De regering had geadviseerd tegen de maatregel te stemmen. De helft van de stemgerechtigden kwam opdagen voor het referendum.

In onder meer Nederland, Frankrijk en Oostenrijk is al een boerkaverbod van kracht.

Het verbod moet nu in de grondwet worden opgenomen en geldt op straat, in de horeca en winkels. Er wordt een uitzondering gemaakt voor gebedshuizen.

Officieel ging het referendum over een verbod op het bedekken van het gezicht. Dat zou onder meer inhouden dat ook demonstranten hun gezicht niet mogen verbergen. Maar de bedenker en organisator van het initiatief heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de maatregel gericht is tegen gesluierde vrouwen.

Referendum tegen minaretten

Walter Wobmann is parlementslid voor de radicaal-rechtse partij SVP. Eerder nam hij het initiatief voor het referendum om de bouw van minaretten te verbieden. Ook dat kreeg steun van een meerderheid van de kiezers.

Wobmann ziet de minaretten en het dragen van boerka's en nikabs als symbool voor de "islamisering van Zwitserland". Ongeveer 5 procent van de Zwitsers heeft een islamitische achtergrond. Volgens schattingen in de media dragen zo'n dertig personen een nikab of boerka. Tegenstanders van het verbod beschuldigen de SVP ervan een negatief sentiment tegen moslims te willen aanwakkeren.

In Nederland geldt sinds 1 augustus 2019 een verbod op het dragen van gezichtsbedekking in de openbare ruimte. Onder meer in het onderwijs, zorginstellingen, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen moet het gezicht zichtbaar zijn. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei eerder dat het handhaven van het verbod geen prioriteit is.