PSV moet in Sittard na rust hard werken voor winst op Fortuna

PSV heeft bij Fortuna Sittard een moeizame, maar belangrijke 3-1 overwinning geboekt in de strijd om de tweede plaats. De in vorm verkerende Eran Zahavi was met zijn achtste en negende competitiegoal weer de belangrijkste man voor de Eindhovenaren.

Bij PSV mocht de veelbesproken Mohamed Ihattaren na rust invallen, waarmee de kou tussen de voetballer en trainer Roger Schmidt definitief uit de lucht lijkt.

PSV moest in Sittard harder werken dan aanvankelijk gedacht. Zahavi had in de eerste helft, waarin PSV sterk speelde, nog met twee intikkers voor een comfortabele 0-2 ruststand gezorgd. Daarbij hadden Denzel Dumfries bij de 0-1 en Philipp Max bij de 0-2 met goede acties het voorbereidende werk verzorgd.