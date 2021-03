Milan pakt drie punten in Verona en blijft in spoor Inter

Zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic heeft AC Milan in de achtervolging op koploper Internazionale geen punten gemorst. De nummer twee van de Serie A won met 2-0 bij Hellas Verona en staat nu op drie punten van Inter, dat maandag in Milaan Atalanta treft.

Het duel in Verona kwam mede door veel kleine overtredingen maar moeizaam op gang. Milan had weliswaar de overhand, maar tot grote kansen leidde dat voor rust amper. De bezoekers gingen toch met een voorsprong de rust in dankzij een fraaie vrije trap van de Bosniër Rade Krunic.