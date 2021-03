Afspraak Klimaatakkoord huurhuizen aardgasvrij wordt niet gehaald

Het is er wat minder over gegaan, maar de huursector heeft ook een grote opgave afgesproken in het Klimaatakkoord. Woningcorporaties, warmte- en bouwbedrijven spraken de ambitie uit om uiterlijk in 2022 100.000 bestaande huurwoningen aardgasvrij of 'aardgasvrij-ready' te maken (zie kader). Die doelstelling is niet realistisch, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De praktijk blijkt, net als bij de proeftuinen, weerbarstig.

"Op dit moment wordt er nog veel geëxperimenteerd en is er te weinig sprake van een structurele aanpak", stelt Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging, Koninklijke Bouwend Nederland. "Wij achten het met de huidige aanpak niet haalbaar dat voor eind volgend jaar 100.000 huurhuizen worden gehaald." Dat de eerste belofte niet wordt waargemaakt is een tegenvaller, want elk jaar moeten 150.000 tot 200.000 huizen worden verduurzaamd om in 2030 het doel van 1,5 miljoen aardgasvrije huizen te halen.