Vrije val Liverpool houdt aan: zesde thuisnederlaag op rij

Liverpool is volledig de weg kwijt in de Premier League. De regerend kampioen verloor zondag voor de zesde keer op rij op het eigen Anfield. Nummer achttien Fulham ging er met een 1-0 overwinning vandoor. Tot januari van dit jaar was Liverpool bijna vier jaar ongeslagen in eigen huis.

Met Georginio Wijnaldum in de basis slaagde Liverpool er tegen Fulham, waar Kenney Tete de hele wedstrijd speelde, niet in de kansen te benutten. Aan de andere kant sloeg Mario Lemina op slag van rust genadeloos toe. De Gabonees troefde Mohamed Salah af en schoot de bal laag in de hoek.