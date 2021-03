United beëindigt zegereeks koploper City, vrije val Liverpool houdt aan

Nadat Anthony Martial was gevloerd door Gabriel Jesus lag de bal na nog geen minuut al op de stip en schoot Bruno Fernandes namens United raak. City werd sterker in het verloop van de eerste helft op en kreeg kansen, maar verzilverde die niet.

In de Premier League is een einde gekomen aan de indrukwekkende zegereeks van Manchester City. De koploper, die zijn vorige 21 duels (alle competities) won, boog thuis voor stadgenoot en nummer twee van de competitie United: 0-2.

Liverpool is volledig de weg kwijt in de Premier League. De regerend kampioen verloor zondag voor de zesde keer op rij op het eigen Anfield. Nummer achttien Fulham ging er met een 1-0 overwinning vandoor. Tot januari van dit jaar was Liverpool bijna vier jaar ongeslagen in eigen huis.

Met Georginio Wijnaldum in de basis slaagde Liverpool er tegen Fulham, waar Kenney Tete de hele wedstrijd speelde, niet in de kansen te benutten. Aan de andere kant sloeg Mario Lemina op slag van rust genadeloos toe. De Gabonees troefde Mohamed Salah af en schoot de bal laag in de hoek.

In de tweede helft was Liverpool dicht bij de gelijkmaker met een inzet van Diogo Jota en een kopbal van Sadio Mané, die in het veld was gekomen voor Wijnaldum. De zesde nederlaag in zeven competitiewedstrijden en de zesde opeenvolgende thuisnederlaag kon echter niet meer worden voorkomen.