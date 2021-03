In leeg Ahoy wint toptienspeler Roeblev het ABN Amro-toernooi: 'Zó blij mee'

Ook Krajicek pakte de microfoon en richtte zich tot de tennisfans thuis. Met emotie in zijn stem zei hij: "Ik heb jullie gewoon gemist. Laten we alsjeblieft afspreken dat we volgend jaar weer volle tribunes hebben en de ouderwetse sfeer."

"Veel dank aan toernooidirecteur Richard Krajicek", zei Roeblev bij de prijsuitreiking. "Het is hem gelukt om in moeilijke omstandigheden (vanwege de coronapandemie mocht er geen publiek naar Ahoy komen, red.) toch iets mooi neer te zetten. Het voelde niet leeg hier voor mij. Ik ben zó blij met deze titel."

In een leeg Ahoy heeft Andrej Roeblev het ABN Amro-tennistoernooi gewonnen. Hij zette in de finale de Hongaarse qualifier Márton Fucsovics met 7-6 (4), 6-4 opzij.

Roeblev had het lange tijd lastig met de taaie Fucsovics. Hij speelde veel lange rally's tegen de Hongaar, miste een setpoint op 6-5, maar werd in de tiebreak beloond voor het nemen van meer risico. In de tweede set brak Roeblev direct door de service van Fucsovics heen.

Fucsovics was de eerste qualifier in de finale van het ABN Amro-toernooi sinds Nicolas Escudé in 2001. De Fransman versloeg toen Roger Federer en veroverde in 2002 ook de titel in Rotterdam.