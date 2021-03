Visser oppermachtig naar tweede Europese indoortitel 60 meter horden

Visser is in blakende vorm en begon vol vertrouwen aan de finale. "Ik voelde dat ik mooie dingen kon laten zien." En dat deed ze door haar Nederlandse record opnieuw aan te scherpen. "Ik ben superblij dat ik pr's loop. Ik heb veel zin om dit ook tijdens het buitenseizoen op de 100 meter horden te gaan doen."

Zilver was voor de Britse Cindy Sember (7,89). Brons ging naar de Britse Tiffany Porter (7,92). De twee Britse atletes zijn zussen. In het verleden kwamen ze uit onder hun meisjesnaam Ofili. De jonge Zoë Sedney finishte als zevende in 8,00 seconden.

Nadine Visser heeft in het Poolse Torun haar Europese indoortitel op de 60 meter horden geprolongeerd. De 26-jarige atlete won de finale in een Nederlands record: 7,77 seconden.

Het gemak waarmee Visser in Torun door de series en de halve finale ging, maakte haar niet overmoedig voor de finale. "Je moet scherp zijn. Als je te gemakkelijk denkt, ga je fouten maken", zei de 26-jarige titelverdedigster na haar halve finale, die ze met 7,86 seconden won.

Er waren ook kapers op de kust. De Finse Nooralotta Neziri, de Britse zusjes Tiffany Porter (lopend met een mondmasker) en Cindy Sember en de Poolse Pia Skrzyszowska lieten in Torun zien ook snel te zijn.

Daarnaast liep er nog tweede Nederlandse, het 19-jarige talent Zoë Sedney. Die was in de halve finale voor de tweede keer onder de grens van 8 seconden gedoken en op basis van haar tijd (7,99) tot de finale toegelaten.

Techniek

Visser werkte de afgelopen maanden hard aan haar techniek. Ze paste het moment van springen voor de horden aan. Daardoor kan ze meer snelheid tussen de horden maken. Ook haar start is verbeterd. "Ik ben sterker, sneller en technisch beter"', zei ze voorafgaand aan het titeltoernooi in Polen.

Dat was te zien in de finale. Haar start was goed en de versnelling op weg naar de finish bleek opnieuw een gouden wapen. De pupil van Bart Bennema had voldoende power om de rest van het deelnemersveld te verslaan. Ze maakte geen fouten op de horden en met 7,77 seconden bleef ze ruim onder haar Nederlands record dat ze onlangs in Madrid op 7,81 seconden had gebracht.

Met de Europese indoortitel is de eerste missie van Visser in 2021 geslaagd. De focus dit jaar ligt op de Olympische Spelen, maar een hoofdprijs als een Europese indoortitel wilde ze niet laten liggen.