Smet zevende in EK-finale 60 meter horden

Koen Smet is er bij de Europese indoorkampioenschappen is het Koen Smet niet in geslaagd een medaille te veroveren. De 28-jarige Nederlander finishte in de finale van de 60 meter horden als zevende in 7,73 seconden.

De Fransman Wilhem Belocian veroverde zijn eerste Europese indoortitel. Dat deed hij in een knappe tijd: 7,42 seconden. Belocian troefde met een minieme marge de Brit Andrew Pozzi (7,43) af. Brons ging naar de Italiaan Paolo Dal Molin (7,56).

(later meer)