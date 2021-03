Meerkamper Taam mist net medaille op EK indoor, Vloon stelt teleur met polsstok

Meerkamper Taam maar net naast podium op EK: 'Jammer, maar het is zo' - NOS

Hij deed een ultieme poging op de afsluitende 1.000 meter om bij de EK indoor nog op het podium van de zevenkamp te komen, maar Rik Taam slaagde net niet in zijn missie. De nationale indoorkampioen kwam een fractie tekort om de Pool Pawel Wiesiolek van de derde plaats in het eindklassement te verdringen. De 24-jarige Taam miste het brons op 22 punten, maar zette met zijn score van 6.111 punten wel een persoonlijk record neer. Koen Smet op de 60 meter horden en Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen konden hun finaleplaats niet in een medaille omzetten. Taam kreeg op het laatste moment een uitnodiging voor de meerkamp bij de EK indoor. Drie weken geleden had hij de nationale titel veroverd. Torun was zijn eerste internationale titeltoernooi bij de senioren. Taam liet zich zien. Na zes onderdelen stond hij nog zesde, maar met zijn sterke 1.000 meter achter de hand was er voor de Nederlander nog een medaillekans. Vliegende start Na het startschot van de 1.000 meter vloog hij weg, aangemoedigd door collega Pieter Braun die de zevenkamp had gestaakt na enkelproblemen bij het hoogspringen. Het verschil met Wiesiolek moest groeien naar zo'n tien seconden. Het gat werd ronde voor ronde groter, maar uiteindelijk niet groot genoeg. Met 2.35,35 perste Taam er een persoonlijk record uit, maar zijn Poolse concurrent hield de schade beperkt tot iets minder dan acht seconden. De titel ging naar de Franse favoriet Kevin Mayer, die op 6.382 punten uitkwam. De Spanjaard Jorge Urena eindigde met 6.158 punten als tweede. De Zwitser Simon Ehammer was lang de enige concurrent voor Mayer, maar omdat hij zijn aanvangshoogte bij het polsstokhoogspringen miste was hij direct kansloos.

EK live bij de NOS De finalesessies bij de EK indoor atletiek zijn live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Menno Vloon kon de hoge verwachtingen bij het polsstokhoogspringen niet waarmaken. De nationale recordhouder binnen en buiten, die zich onlangs met een sprong over 5,96 meter bij de wereldtop meldde, viel buiten de medailles. Vloon haalde 5,30 en 5,50 zonder problemen, zag een poging op 5,70 mislukken voor hij die hoogte overwon, maar ging bij een hoogte van 5,80 meter drie keer in de fout. "Ik maak mijn sprongen niet goed af. Het is mijn eerste finale ooit op een groot titeltoernooi en ik kwam voor een medaille", stelde de pupil van Christian Tamminga teleurgesteld vast. Na twee mislukte deelnames aan WK's in 2017 en 2019 ging de kwalificatie in Torun probleemloos. Vloon: "Ik had hier 5,85 moeten springen. Ik baal hier wel van." Hij eindigde uiteindelijk als vijfde. De Europese titel ging naar wereldrecordhouder Armand Duplantis. Hij bedwong als enige 5,85 meter. Zilver was voor de Fransman Valentin Lavillenie (5,80) en brons was voor de Pool Piotr Lisek (5,80).

Smet zevende in hordenfinale EK indoor - NOS