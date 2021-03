Nederland sluit WK shorttrack af met goud op relay voor mannen- en vrouwenploeg

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft met de Nederlandse ploeg voor het eerst de wereldtitel behaald op de aflossing. Daarmee zette ze de kroon op haar wereldkampioenschap in Dordrecht.

Ook de Russinnen gingen onderuit en Frankrijk, de regerend Europees kampioen, was bij lange na niet bij machte om Nederland van de wereldtitel af te houden.

Met Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof op het ijs reed de Nederlandse vrouwenploeg van begin tot eind aan de leiding. In het verloop van de race werd de marge op Frankrijk en het Russische kwartet groter en groter, terwijl de Italianen zichzelf na een valpartij hadden uitgeschakeld.

Itzhak de Laat mocht het karwei als slotrijder afmaken en dat deed hij met verve. In de laatste ronden nam hij afstand van de Russen (zonder Jelistratov) en daarmee sloot hij zijn tegenvallende individuele toernooi af met een wereldtitel. De Russen werden na afloop ook nog gediskwalificeerd.

Vijfde gouden medaille Schulting

Schulting had in Dordrecht al een perfect individueel toernooi achter de rug. In elke race van elke afstand eindigde ze als eerste.

Het leverde haar drie wereldtitels op en daarmee ook de zege in het allroundklassement. Met ook nog eens een overwinning in de superfinale, onderschreef ze haar dominantie.

