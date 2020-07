Ook vernieuwde Stint mag weg nog niet op

De nieuwe stint mag voorlopig de weg nog niet op. Er is meer tijd nodig voor een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om te beoordelen of het voertuig veilig is. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De oude stint mocht de weg niet meer op na het fatale spoorongeluk in Oss, bijna twee jaar geleden, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

De Nederlandse fabrikant ontwikkelde een nieuwe versie van de elektrische bolderkar, de BSO Bus, maar het onderzoek naar de veiligheid ervan is nog niet afgerond, aldus de minister. TNO gaf al wel een positief advies, maar de minister wil meer ruimte en tijd geven aan de SWOV, die een toetsing ontwikkelt voor de veiligheid van 'licht elektrische voertuigen' als de stint. Onduidelijk is nog wanneer de nieuwe stint wel de weg op mag.

Teleurstelling

Producent Edwin Renzen is teleurgesteld. "We hebben een solide vernieuwde stint die door strenge keuringen moest. Uit de kinderopvangbranche is grote steun voor het voertuig, zo'n 1500 mensen hebben een aanbetaling gedaan. Ik kan niet anders dan opnieuw wachten en voldoen aan vernieuwde regels."

Van Nieuwenhuizen deed in de Tweede Kamer eerder een toezegging dat onafhankelijke experts zoals de SWOV voortaan "gedegen onderzoek" gaan uitvoeren. Die belofte wil ze ook nakomen, schrijft ze aan de Kamer. "Naar aanleiding van deze recente beoordeling door de SWOV, krijgt de SWOV de ruimte om de eerder genoemde nieuwe methodiek te finaliseren zodat zij een betrouwbare risico-inventarisatie kan uitbrengen over de veiligheid van een te beoordelen voertuig."