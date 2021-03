Vansevenant klopt Mollema en Schelling in de sprint en pakt eerste profzege

Mauri Vansevenant kreeg een trofee en een gigantische mortadella voor zijn zege in de GP Industria & Artigianato. - Twitter / @deceuninck_qst

Mauri Vansevenant heeft in het Toscaanse Larciano de GP Industria & Artigianato op zijn naam geschreven. De jonge Belg van Deceuninck-QuickStep, zoon van oud-prof Wim Vansevenant, was na 193,4 kilometer koers Bauke Mollema te snel af in een sprint van vijf. In de 43ste editie van de Italiaanse koers kwamen renners die zaterdag nog de witte wegen van Strade Bianche hadden bedwongen, samen met een mooie selectie klimmers en klassementsrenners. Zo schoof Vincenzo Nibali in de voorlaatste ronde mee in een kopgroep van zeven, maar die vlucht werd op de laatste van vier beklimmingen van de San Baronto tenietgedaan. De volgende aanval was van Nairo Quintana en de Colombiaan kreeg Vansevenant, Mikel Landa en Mollema met zich mee. De vier sloegen snel een gaatje van 20 seconden en leken onderling uit te gaan maken wie Maximilian Schachmann zou opvolgen als winnaar. Sterk staaltje Schelling Met een prachtige inspanning wist Ide Schelling, ontsnapt uit een achtervolgend groepje met Nibali, Alejandro Valverde en Gianluca Brambilla, in de slotkilometer nog aan te sluiten. De Nederlander van Bora-hansgrohe ging erop en erover, maar sloeg een gat dat niet groot genoeg bleek. Mollema denderde over zijn jonge landgenoot heen en leek op weg naar zijn derde zege in dit prille seizoen. Tegen Vansevenant bleek echter geen kruid gewassen.

"Zelfs na de Strade Bianche van gisteren voelde ik me best wel goed", aldus Mollema na afloop. "Het was een mooi groepje en een goede kans om te winnen. Misschien begon ik iets te vroeg met sprinten. Ik kwam dichtbij, maar het is zoals het is."

Van de greppel in Waalse Pijl naar mortadella in Larciano De 21-jarige Vansevenant maakt indruk in zijn tweede jaar als profwielrenner. Vorig jaar presenteerde hij zich aan het grote publiek met een lange solo in de Waalse Pijl, die op luttele kilometers voor de Muur van Hoei eindigde in het struikgewas na een stuurfout.

Mauri Vansevenant kukelt voorover in het struikgewas in de Waalse Pijl van 2020. - AFP