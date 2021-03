Heracles zegeviert in blessuretijd en verpest PEC-debuut Konterman

Heracles had ook na de pauze recht op een voorsprong en die kwam er uiteindelijk. Vloet schoot beheerst raak op aangeven van Giacomo Quagliata.

Lang genieten kon de thuisploeg niet, want Mustafa Saymak maakte een minuut later onverwachts de gelijkmaker. Delano Burgzorg leek even later de 2-1 aan te tekenen, maar ook hij werd na interventie van de VAR teruggefloten wegens buitenspel.

Kans Van Duinen

In de slotfase kwam PEC nog dicht bij de overwinning. Invaller Mike van Duinen werd bediend door een andere invaller, Reza Ghoochannejhad, en zag zijn inzet voor de lijn worden weggewerkt door Heracles-verdediger Robin Pröpper.

In blessuretijd rolde er toch nog een winnaar uit de bus. Luca de la Torre kopte de bal tegen de touwen en bezorgde Heracles verdiend de drie punten. Konterman, die het seizoen bij PEC afmaakt als opvolger van de ontslagen John Stegeman, droop zo af.