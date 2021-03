Negatief reisadvies wordt verlengd tot 15 april

Het dringende advies om niet naar het buitenland te reizen, tenzij het strikt noodzakelijk is, blijft voorlopig van kracht. Het advies gold tot 31 maart en het kabinet is van plan dat te verlengen tot 15 april. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht daarover van De Telegraaf.

Het definitieve besluit moet nog worden genomen, maar volgens ingewijden is dat een formaliteit. Premier Rutte en minister De Jonge zullen de verlenging morgenavond bekendmaken op hun persconferentie over de coronamaatregelen.

Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet morgen nauwelijks versoepelingen zal aankondigen, omdat de besmettingscijfers nog te hoog zijn. Wel treft het kabinet voorbereidingen om over drie weken de samenleving meer lucht te geven. Als de cijfers de goede kant op gaan, kunnen dan de terrassen open en kan er ook weer fysiek onderwijs gegeven worden op de hbo's en universiteiten.