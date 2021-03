Politiek speeddaten met je tegenpool: 'Er zijn meer raakvlakken dan ik dacht'

In de kroeg of aan de dinertafel discussiëren over politieke thema's zit er door corona niet in. Om niet in onze bubbel te blijven zitten, bedachten vier vrienden het platform Waarom Kies Jij, waarop je kan chatten met politieke tegenpolen. Volgens de makers hebben inmiddels zo'n 150.000 mensen een gesprek gevoerd. "We merken dat het in de praktijk steeds lastiger wordt om elkaar te vinden, zeker buiten je bubbel", vertelt Ruben Treurniet, één van de bedenkers. "De plekken waar je normaal mensen tegen zou komen met een andere mening, zoals de sportschool en het café, zijn nu helaas gesloten. Dat ontneemt je van de mogelijkheid om in aanloop naar de verkiezingen met elkaar te bespreken wat we gaan stemmen en waarom." Waarom Kies Jij werkt als volgt: je geeft aan op welke partij je wilt stemmen (of geeft aan dat je het nog niet weet) en wordt gekoppeld aan iemand die een totaal andere politieke voorkeur heeft. Vervolgens kun je stemmen over stellingen en daarover praten. Beide deelnemers blijven anoniem. Hoe dat in zijn werk gaat zie je bij VVD-stemmer Guido van Winden en PvdA-stemmer Hella Warmerdam, die met elkaar in gesprek gingen:

Het platform bestond vier jaar geleden tijdens de vorige verkiezingen ook al. Dit jaar wordt het extra gepromoot door mediapersoonlijkheden als Sander Schimmelpenninck, Kim Boon en Hajar Yagkoubi. "Ik vind het een goed initiatief, omdat ik merk dat mensen veel over elkaar praten, maar niet mét elkaar", zegt Kim Boon, die op een rechtse partij stemt. "Zodra je in een bubbel zit, ga je snel hetzelfde denken als iedereen. Er wordt van je verwacht dat je tegen migratie, klimaat-maatregelen en vóór Zwarte Piet bent. Terwijl dat niet per se zo is." Voor Boon bracht corona daar verandering in. "Ik ontmoette niet meer alleen de mensen in mijn eigen kring. Ik zag daardoor dat ik vast zat in een bepaald denkbeeld en sommige dingen genuanceerder lagen. Vervolgens kreeg ik daar vanuit mijn eigen bubbel weer kritiek op. In hun ogen werd ik opeens heel erg links. Toen dacht ik: waarom denken we eigenlijk zo in hokjes?"