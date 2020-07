Ruim 3,5 jaar cel voor dood Orlando Boldewijn

De rechtbank in Den Haag heeft de 29-jarige Roy B. drie jaar en acht maanden cel opgelegd voor het niet verlenen van noodhulp aan de 17-jarige Orlando Boldewijn. Dat is ruim twee keer veel zo veel als geëist.

Volgens de rechtbank is de dood van Boldewijn hem aan te rekenen. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een jaar en acht maanden cel.

Het slachtoffer had in februari 2018 een date met B. De twee waren enkele uren samen op de boot van B. in Den Haag. Kort voor middernacht zette hij Boldewijn af bij een basisschool in de buurt. De 29-jarige man zei tijdens de rechtszaak dat hij is teruggevaren en dat Boldewijn de laatste trein naar huis zou pakken.

Acht dagen later werd het lichaam in een vijver in de Haagse wijk Ypenburg teruggevonden. Rond de dood van Boldewijn zijn nog veel onduidelijkheden. Hoe hij in het water is beland, is niet bekend.

Niet 112 gebeld

B. verklaarde eerder in de rechtbank geen hulpdiensten te hebben gebeld omdat hij in paniek was. Ook gaf hij wisselende antwoorden op de vraag of hij iets had gezien in het water.

Volgens de rechter heeft hij Boldewijn in het water zien liggen en zou er een grote kans zijn geweest dat Orlando gered had kunnen worden, als B. wel 112 had gebeld.

Ook heeft B. volgens de rechter het onderzoek van de politie gefrustreerd en heeft hij de nabestaanden onnodig laten lijden omdat hij de week na de verdwijning van Boldewijn zijn mond hield.