Rangers voor het eerst sinds 2011 weer kampioen van Schotland

Na het laatste kampioenschap in 2011 werd de club wegens financiële problemen teruggezet naar het vierde niveau. Vijf jaar geleden promoveerde Rangers naar het hoogste niveau en kon het de strijd met rivaal Celtic weer aangaan.

Rangers FC heeft onder leiding van Steven Gerrard de Schotse landstitel veroverd na puntenverlies van concurrent Celtic bij Dundee United (0-0). Daarmee is de wederopstanding, na het faillissement van voorganger Glasgow Rangers in 2012, voltooid.

Dit seizoen kon dan eindelijk de 55ste landstitel in de clubgeschiedenis worden gevierd. Na 32 competitiewedstrijden is het gat met Celtic, dat de afgelopen negen jaar de beste was, liefst 20 punten.

Voor Liverpool-icoon Gerrard, die aan zijn derde jaar bezig is bij Rangers, is het zijn eerste prijs als manager.