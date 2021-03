Hockeysters Oranje kennen weer geen problemen met Duitsland in Pro League: 3-0

De Nederlandse hockeysters hebben ook het tweede Pro League-duel van dit weekend van Duitsland gewonnen. Nadat zaterdag een 2-1 zege werd geboekt, versloeg Oranje de Duitsers zondag opnieuw in het Wagener Stadion in Amstelveen: 3-0.

De ploeg van Alyson Annan, die zaterdag haar 100ste overwinning als bondscoach boekte in 120 interlands, gaat na acht gewonnen wedstrijden in tien duels fier aan de leiding in de Pro League.