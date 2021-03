Goed WK-klassement uit zicht voor De Laat, ook Knegt mist finale 1.000 meter

Itzhak de Laat is de slotdag van de wereldkampioenschappen shorttrack teleurstellend begonnen. In de kwartfinales van de 1.000 meter werd de Nederlandse troef voor het allroundklassement uitgeschakeld, waardoor hij later op de middag geen punten voor de ranglijst kan verzamelen op die afstand.

De Laat liet zich in zijn kwartfinale aftroeven door de Fransman Sebastien Lepape en de Russische Europees kampioen Semen Jelistratov, waardoor hij moest afwachten of zijn tijd snel genoeg zou zijn om door te gaan. Dat bleek niet het geval.

"Ik ben zo kwaad op mezelf. Het is zo zonde, maar ik heb gewoon slecht gereden. Ik reed achter de feiten aan", baalde De Laat, die in Dordrecht nog wel in actie komt in de superfinale en de relay-finale.

Knegt strandt in halve finales

Sjinkie Knegt reed wel een goede kwartfinale op de 1.000 meter. Hij eindigde als tweede in zijn rit, achter de winnaar van de 500 meter - Shaoang Liu - en plaatste zich voor de halve finales.

In de halve eindstrijd liet de 31-jarige Fries zich echter verrassen door een schitterende inhaalactie van de Belg Stijn Desmet. Knegt zakte daardoor van plaats drie naar plaats vier en kon de finale op zijn buik schrijven.