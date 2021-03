De Laat stelt zichzelf teleur met vijfde plaats op WK: 'Reed achter de feiten aan'

Itzhak de Laat op het ijs in Dordrecht - ANP

Itzhak de Laat heeft bij de wereldkampioenschappen shorttrack naast een medaille in het allroundklassement gegrepen. De Nederlandse troef eindigde na een teleurstellende tweede dag als vijfde in de eindstand. De Hongaar Shaoang Liu veroverde het goud. Zijn broer, Shaolin Sandor, greep het zilver en het brons ging naar de Europees kampioen Semen Jelistratov. Afgetroefd op 1.000 meter De Laat begon met een prima uitgangspositie aan de laatste finaledag in Dordrecht, maar na een slechte 1.000 meter kon hij de wereldtitel al uit zijn hoofd zetten. Al in de kwartfinales werd de 26-jarige shorttracker uitgeschakeld, waardoor hij later op de middag geen punten voor de ranglijst kon verzamelen op die afstand. De Laat liet zich in zijn kwartfinale aftroeven door de Fransman Sebastien Lepape en de Rus Jelistratov.

De Laat laat zich aftroeven op 1.000 meter: 'Ben zo kwaad op mezelf' - NOS

"Ik ben zo kwaad op mezelf. Het is zo zonde, maar ik heb gewoon slecht gereden. Ik reed achter de feiten aan", baalde De Laat, die in januari bij de EK nog brons veroverde in het allroundklassement. In de afsluitende superfinale zinde De Laat op revanche. Direct na het startschot ging hij er als een razende vandoor. Hij pakte meteen een rondje voorsprong op de rest van het veld, samen met Shaolin Sandor Liu en Sebastien Lepape. De Fransman wist daarna nog een ronde te pakken, waardoor hij de superfinale op zijn naam schreef. De Laat eindigde als tweede, maar dat was niet genoeg om zijn allroundtoernooi te redden met een medaille. Op de achtervolging veroverde De Laat even later wel het goud met de Nederlandse ploeg. Knegt strandt in halve finales Sjinkie Knegt werd zaterdag twee keer gediskwalificeerd. De slotdag begon voor hem een stuk beter met een goede kwartfinale op de 1.000 meter. Hij eindigde als tweede in zijn rit en plaatste zich voor de halve finales.

Sjinkie Knegt in actie op de 500 meter in Dordrecht - ANP

In de halve eindstrijd liet de 31-jarige Fries zich echter verrassen door een schitterende inhaalactie van de Belg Stijn Desmet. Knegt, die in Dordrecht zijn rentree op een WK maakt sinds hij twee jaar geleden zware brandwonden opliep, zakte daardoor van plaats twee naar plaats vijf en kon de A-finale op zijn buik schrijven. "Ik rijd goed en sterk, maar ik had dit weekend niet het geluk aan mijn zijde", keek Knegt terug op het zijn toernooi. "Ik ben fit genoeg om mee te doen voor de prijzen, maar als je op de 1.500 meter gewoon genaaid wordt door de scheidsrechter, dan is dat ontzettend zuur."

Knegt: 'Ik reed goed, maar had het geluk niet aan mijn zijde dit toernooi' - NOS

Knegt eindigde als veertiende in het klassement, waardoor hij niet in actie mocht komen in de superfinale. Broers Liu grijpen de macht Shaolin Sandor Liu greep naast het goud in het eindklassement, maar veroverde in de finale van de 1.000 meter wel een wereldtitel. Zijn broer, Shaoang, reed deze keer in zijn kielzog naar het zilver. De Italiaan Pietro Sighel greep het brons.

De broers Liu eindigen als eerste en tweede op de 1.000 meter - ANP

De Laat begon de slotdag van de WK als de nummer vier in het klassement, met 21 punten. Hij pakte zaterdag het zilver op de 1.500 meter, maar op de 500 meter werd hij vroegtijdig uitgeschakeld omdat hij ongelukkig ten val kwam.

Dylan Hoogerwerf werd zaterdag op de 1.500 meter gediskwalificeerd, maar haalde wel de finale op de 500 meter. Daarin was hij kansloos tegen de sprintkanonnen Liu, Elistratov en Sighel. Op de 1.000 meter strandde hij net als De Laat in de kwartfinales. Hoogerwerf mocht wel starten in de superfinale en eindigde als achtste in het klassement.

Geen Koreanen, Chinezen en Japanners De Koreaanse, Chinese en Japanse shorttrackers deden niet mee aan de wereldkampioenschappen. De traditioneel sterke shorttracklanden hadden vanwege het coronavirus besloten om niet af te reizen naar Europa. De Zuid-Koreaanse wereldkampioen van 2019, Lim Hyo-jun, ontbrak dus ook in Dordrecht. Ook op de relay zijn de Koreaanse mannen de regerend wereldkampioen. De Chinese mannen werden twee jaar geleden tweede.